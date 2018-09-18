Новая солистка группы «ВИА Гра» выглядит как Софи Лорен, а может, даже и круче!

Вчера вечером Константин Меладзе представил пользователям Рунета новую солистку группы «ВИА Гра», разместив ее снимок в аккаунте продюсерского центра. На фото Ульяна Синецкая, которая присоединится к Эрике Герцег и Ольге Меганской, очень напоминает кинодиву Софи Лорен в молодости, пишет Woman.

С самого детства кудрявая красотка шла к своей мечте о большой сцене. Заметив талант девочки, родители отвели Ульяну на занятия по вокалу, и уже в 10 лет она попала в финал отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение». В 2014-м году девушка стала участницей «Голоса», попав в команду Александра Градского. На проекте Ульяна продержалась всего несколько недель, но за это время успела обрести настоящую любовь — она встречается с одним из участников музыкального шоу Самвелом Варданяном. В 2017-м году певица вместе с возлюбленным приняла участие в «Новой Фабрике Звезд».

В рамках этого проекта Ульяне выпал шанс поработать с такими известными артистами российской эстрады, как Валерий Меладзе и Полина Гагарина. В этом конкурсе Синецкая тоже не победила, однако благодаря телеэфирам ее популярность неуклонно росла.