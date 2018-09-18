Новая солистка группы «ВИА Гра» выглядит как Софи Лорен, а может, даже и круче!

Константин Меладзе опубликовал в официальном инстаграм-аккаунте своего продюсерского центра фото новой солистки любимого многими коллектива. Ей стала 23-летняя Ульяна Синецкая. Согласитесь, что она очень похожа на легендарную итальянскую актрису.
Вчера вечером Константин Меладзе представил пользователям Рунета новую солистку группы «ВИА Гра», разместив ее снимок в аккаунте продюсерского центра. На фото Ульяна Синецкая, которая присоединится к Эрике Герцег и Ольге Меганской, очень напоминает кинодиву Софи Лорен в молодости, пишет Woman.
С самого детства кудрявая красотка шла к своей мечте о большой сцене. Заметив талант девочки, родители отвели Ульяну на занятия по вокалу, и уже в 10 лет она попала в финал отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение». В 2014-м году девушка стала участницей «Голоса», попав в команду Александра Градского. На проекте Ульяна продержалась всего несколько недель, но за это время успела обрести настоящую любовь — она встречается с одним из участников музыкального шоу Самвелом Варданяном. В 2017-м году певица вместе с возлюбленным приняла участие в «Новой Фабрике Звезд».
В рамках этого проекта Ульяне выпал шанс поработать с такими известными артистами российской эстрады, как Валерий Меладзе и Полина Гагарина. В этом конкурсе Синецкая тоже не победила, однако благодаря телеэфирам ее популярность неуклонно росла.
Следующим этапом в карьере девушки станет участие в знаменитом трио. Стоит заметить, что за последние полгода «ВИА Гру» покинули сразу две участницы: в начале года об уходе заявила певица Миша Романова, решившая посвятить себя материнству, и в сентябре — Анастасия Кожевникова, сделавшая ставку на сольную карьеру. Обе девушки пели в составе группы больше пяти лет. Третья участница — Эрика Герцег — пока не намерена покидать коллектив.