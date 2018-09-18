Вт, 18.09.2018
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Крутые тачки! Сотня электромобилей рванула из Таллинна в Монте-Карло Смотрите галерею!

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Сегодня утром в Таллинне под шуршание шин и без рева моторов стартовал марафон электромобилей.

Участники марафона проедут по маршруту Хельсинки – Монте-Карло с 17 по 29 сентября. Машины пересекут территории 10 государств и сделают остановки в 37 городах. Этот маршрут совпадает с тем, по которому в 1930 году проходило ралли от Балтики до Средиземноморья.

В марафоне принимает участие и вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова. Ее команда называется «põlevkivi-exit», что означает – «нет – сланцевой энергетике» как вредной для экологии. Патрон ралли – принц Монако Альберт II.

Стоит отметить, что количество участников знаменует столетие Эстонской Республики.

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