Участники марафона проедут по маршруту Хельсинки – Монте-Карло с 17 по 29 сентября. Машины пересекут территории 10 государств и сделают остановки в 37 городах. Этот маршрут совпадает с тем, по которому в 1930 году проходило ралли от Балтики до Средиземноморья.