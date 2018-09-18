Сильный ожог: Влад Топалов испугал поклонников снимком с заклеенным глазом (ФОТО)

В своем Instagram телезвезда рассказала страшную историю. Регина поведала, что была с Владом на праздновании дня рождения подруги. Вдруг бенгальские огни от ветра стали разлетаться в разные стороны. Топалов попросил Тодоренко спрятаться за него, чтобы огонь не задел ее, но окалина залетела ему в глаз и певец получил ожог. Поклонники звездной пары пожелали парню скорейшего выздоровления, пишет 7d.org.ua.