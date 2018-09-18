Фортуна любит не всех: три самых невезучих знака Зодиака

Фортуна любит не всех, но это не значит, что о ком-то она никогда не вспоминает. Просто некоторым людям нужно больше времени посвящать своим мыслям и работе над собой. Совсем не обязательно быть баловнем судьбы, чтобы реализовывать весь свой потенциал. Иногда достаточно простой уверенности в себе, пишет Daylihoro.

Рак

Раки — одни из самых невезучих людей. Это происходит по причине того, что они редко предпочитают работать над защитой, над разработкой «плана Б». Им проще действовать по вдохновению.

Это пожалуй, единственный знак Зодиака, которому мешает его уверенность в себе. Ракам астрологи советуют как можно чаще спускать себя с небес на землю. Речь не только о космической уверенности, но и об их надменности.

Ракам под силу увидеть в себе изъяны, которые отделяют их от счастливой и безоблачной жизни. Нужно лишь немного больше самокритики и желания докопаться до истины.

Козерог

Козероги работают, но не верят в совпадения и счастливый случай. По этой причине приятные случайности с ними и не происходят. Конечно, это не единственная причина, ведь еще они порой чрезвычайно закрыты, уперты и лишены гибкости. Демократичность чужда большинству Козерогов, поэтому у них не так много друзей, как хотелось бы.

Вселенная редко помогает таким Козерогам, поэтому их можно причислить к клубу невезучих людей. Особенно заметно это в сфере любви, так как в делах и финансах им достаточно собственных сил, чтобы не просить у Вселенной помощи. Несмотря на их осторожность, с ними все равно случаются казусы и появляются непредвиденные проблемы.

Рыбы

Рыбы — это люди, которым приходится довольно часто сталкиваться с черной полосой в жизни. Иногда они сами себя накручивают мрачными мыслями, а порой действительно им очень тяжело справляться с грузом проблем.

Еще Рыбы очень самокритичны. Порой только интуиция спасает их от фиаско.

Рыб очень легко сломить психологически и эмоционально. Даже если они не будут показывать вам свои переживания, те просто переполнят их до краев. Эти люди очень подвержены самокопанию, поэтому их так часто одолевают проблемы.