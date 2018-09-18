Отец годовалой малышки изучил запись с видеоняни и пришел в ужас от увиденного

Видеоняня засняла ужасающий момент, когда около кровати годовалой девочки появляется мистический белый силуэт. Когда 31-летний отец из Нортумберленда, Англия, увидел это на экране, то ему понадобилось набраться смелости, прежде чем войти в комнату к дочери, сообщает Daily Mail.

«Я словно замер на месте и не мог пошевелиться. Я не верю в призраков, но это было действительно жутко», - рассказал Стивен Армстронг.