Фото: похудевшая на 13 килограммов Джулия Робертс испугала поклонников

Знаменитость отказалась от фастфуда в пользу здоровой еды.
На днях похудевшая и помолодевшая актриса появилась на кинофестивале в Торонто, чтобы представить новую ленту «Вернуть Бена» и сериал «Возвращение домой». За последние несколько месяцев она сбросила 13 килограммов лишнего веса и привела себя в форму.
Джулия Робертс доказала на своем примере, что «красоткой» можно быть и в 50 лет.
При росте 175 сантиметров Джулия Робертс весит всего лишь 45 килограммов. А еще несколько лет назад она весила 58 килограммов!
Пару лет назад близкий из окружения Джулии Робертс человек заявил в СМИ, что она совершенно забыла о правильном питании и спорте. Знаменитость собирала детей в школу, а потом сидела дома и ела фастфуд. Родные очень переживали за Робертс. К счастью, ей все-таки удалось взять себя в руки.