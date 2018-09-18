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  • Фото: похудевшая на 13 килограммов Джулия Робертс испугала поклонников

Фото: похудевшая на 13 килограммов Джулия Робертс испугала поклонников Всего 45 килограммов!

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Знаменитость отказалась от фастфуда в пользу здоровой еды.

На днях похудевшая и помолодевшая актриса появилась на кинофестивале в Торонто, чтобы представить новую ленту «Вернуть Бена» и сериал «Возвращение домой». За последние несколько месяцев она сбросила 13 килограммов лишнего веса и привела себя в форму.

Джулия Робертс доказала на своем примере, что «красоткой» можно быть и в 50 лет.

При росте 175 сантиметров Джулия Робертс весит всего лишь 45 килограммов. А еще несколько лет назад она весила 58 килограммов!

Пару лет назад близкий из окружения Джулии Робертс человек заявил в СМИ, что она совершенно забыла о правильном питании и спорте. Знаменитость собирала детей в школу, а потом сидела дома и ела фастфуд. Родные очень переживали за Робертс. К счастью, ей все-таки удалось взять себя в руки.

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