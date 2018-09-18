Не выбрасывайте старую зубную щетку! Вот для чего она вам нужна

Кухонная плита

Используйте старую зубную щетку для чистки конфорок и кухонной плиты. Благодаря своему маленькому размеру и упругой щетине она легко справляется с загрязнениями в местах, недоступных для тряпочки или губки, пишет Goodhouse.ru.

Швы между плитками

С помощью зубной щетки можно легко и быстро освежить вид затирки в швах между плитками в ванной и туалете. Обмакните щетку в раствор хлорки и потрите ей загрязненные места. После окончания уборки промойте плитку чистой водой.

Водопроводный кран

Что только не скрывается в фильтрах смесителя! Очистите сетки-аэраторы от плесени и бактерий зубной щеткой — она идеально подходит для такой мелкой работы. По окончанию работы промойте фильтры в мыльном растворе.

Следы от мела и цветных карандашей

Если вы обнаружили на стенах следы творчества юных художников, попробуйте удалить их с помощью зубной щетки. Нанесите на нее небольшое количество пены для бритья или зубной пасты и вотрите ее в поверхность мягкими круговыми движениями. Излишки удалите бумажным полотенцем.

Компьютерная клавиатура

Между клавишами клавиатуры скапливается масса пыли и грязи. Обычной тряпочкой или салфеткой достать ее очень трудно. Попробуйте использовать для уборки сухую щетку с жесткой щетиной. Поставьте клавиатуру на бок и аккуратно выметите из нее все загрязнения.

Терка для сыра

Опытные хозяйки знают, как сложно очистить этот кухонный аксессуар от остатков сыра — особенно засохших. Попробуйте удалить их сухой зубной щеткой, а после — промыть терку средством для мытья посуды.

Кукуруза

Планируете запечь початки целиком, но вам никак не удается очистить их от «волос»? Используйте для этого зубную щетку. И времени процесс займет гораздо меньше, и результат вас приятно удивит!

Окрашивание волос

Если вы красите волосы в домашних условиях, попробуйте заменить кисть на зубную щетку. Пользоваться ей гораздо удобнее — особенно, если вы носите короткую стрижку.

У зубной щетки идеальный размер, позволяющий аккуратно нанести краску даже в труднодоступных местах, да и грязи от нее в разы меньше.

Непослушные волосы

Если во время дождя у вас пушатся волосы, и прическа выглядит неаккуратно, причешите непослушные пряди зубной щеткой, смоченной лаком для волос.

Чистка овощей

Используйте зубную щетку с мягкой щетиной для удаления остатков почвы с грибов и овощей с тонкой кожурой. Для картофеля, напротив, понадобится щетка с жесткой щетиной.

Такая обработка продлевает срок годности продуктов — в сухом и чистом виде овощи хранятся гораздо дольше.

Кухонная мойка

Зубная щетка также пригодится для чистки загрязненного слива на кухне. Подержите часть рукоятки, расположенной рядом с щетинистой частью аксессуара, над огнем свечи или зажигалки в течение 3−5 секунд. Затем аккуратно согните пластик на 90 градусов. Теперь пользоваться щеткой будет гораздо удобнее.

Фен

Очистите открытые части фена от пыли, используя зубную щетку. Грязь, попадающая на нагревательный элемент, может вызвать поломку прибора. Проводите такую уборку раз в 1−2 недели, чтобы продлить срок его службы.

Вентиляция

С помощью зубной щетки можно быстро и эффективно очистить вентиляционные решетки в ванной и воздуховоды в машине. Эти места, подверженные скоплению пыли и грязи — отличная среда для грибков и бактерий.