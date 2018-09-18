Эмилия Кларк рискнула прийти на «Эмми» в платье с прозрачным лифом

На красной дорожке Эмилия Кларк позировала в кутюрном платье Christian Dior с абсолютно прозрачным лифом. Наряд актрисы — очень элегантная и сдержанная вариация на тему «голых» аутфитов.

Деликатное черное кружево с цветочной вышивкой подчеркнуло достоинства фигуры Кларк, но не обнажило ничего лишнего. Эмилия не боролась за личную награду в этом году. На премии она представляла и поддерживала команду сериала «Игра престолов», номинированного сразу в нескольких категориях. Согласитесь, получилось довольно эффектно.