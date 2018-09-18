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  • Очень жаль... Жена Николая Носкова рассказала о его втором инсульте

Очень жаль... Жена Николая Носкова рассказала о его втором инсульте

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Николай Носков

ФОТО: SCANPIX

Поклонники обсуждают новую госпитализацию Николая Носкова. Они уверены, что у артиста случился второй инсульт. Супруга певца поспешила успокоить поклонников.

По ее словам, Носков госпитализирован для плановой реабилитации. Условия лечения она сравнила с санаторием: Николая ходит на массаж и другие оздоровительные процедуры. Напомним, в августе фанаты были обеспокоены сообщением об инсульте у артиста. Тогда, по словам источников, оставалось только молиться, пишет 7d.org.ua.

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