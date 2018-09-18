Очень жаль... Жена Николая Носкова рассказала о его втором инсульте

По ее словам, Носков госпитализирован для плановой реабилитации. Условия лечения она сравнила с санаторием: Николая ходит на массаж и другие оздоровительные процедуры. Напомним, в августе фанаты были обеспокоены сообщением об инсульте у артиста. Тогда, по словам источников, оставалось только молиться, пишет 7d.org.ua.