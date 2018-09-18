Галерея и видео: триумф сериала «Игра престолов» на премии «Эмми». Вы только посмотрите на актеров!

Также статуэтку получил актер Питер Динклэйдж за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале, где он исполнил роль Тириона Ланнистера.

Фэнтезийный сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего «Игру престолов» академики отметили статуэтками «Эмми» более 130 раз.

ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

«Эмми» вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.

Matthew Rhys ФОТО: Chris Pizzello / AP/Scanpix

За победу в этой номинации самой престижной в телевизионной «Эмми» также боролись сериалы «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки» и «Это мы».

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Claire Foy ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Peter Dinklage ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Thandie Newton ФОТО: Jordan Strauss / AP/Scanpix

Bill Hader ФОТО: Chris Pizzello / AP/Scanpix

Darren Criss ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Regina King ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Jeff Daniels ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

Jeff Daniels ФОТО: Chris Pizzello / AP/Scanpix

Merritt Wever ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix