Родила Нюша или нет? А вы сможете определить по этому фото?

В Сети обсуждают роды Нюши. Фанаты уверены, что артистка родила. Сама Нюша не торопится прояснить ситуацию. О том, что она родила, поклонники заговорили из-за свежего фото певицы.
Порядка недели Нюша не проявляла активности в блоге. Наконец появилось ее фото в платье с надписью «Свободна». В комментарии артистка пустилась в рассуждения о том, что есть свобода и заявила, что такое платье будет разыгрываться. Фанаты тут же решили, что свободна Нюша сала от беременности. Впрочем, возможно артистка всего лишь рекламирует одежду, пишет 7d.org.ua.
Привет мои дорогие💋💋💋 Когда вышла наша коллаборация #nyushaleka я спрашивала как вы понимаете надпись «СВОБОДНА» , и все конечно ответили по-своему) это платье одно из моих самых любимых, ведь «свобода» - лично для меня, это в первую очередь состояние души🙌 Я свободна от предрассудков, свободна от чужого мнения, свободна в своих высказываниях, решениях, действиях, мыслях, творениях и т.д. ...❤️ Сегодня я розыграю платье «СВОБОДНА» и на следующей неделе Объявим нашу победительницу из подписчиков моего бренда 🙌 Подробные условия розыгрыша читайте в @nyusha_leka #нюша #nyusha