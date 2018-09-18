Родила Нюша или нет? А вы сможете определить по этому фото?

Порядка недели Нюша не проявляла активности в блоге. Наконец появилось ее фото в платье с надписью «Свободна». В комментарии артистка пустилась в рассуждения о том, что есть свобода и заявила, что такое платье будет разыгрываться. Фанаты тут же решили, что свободна Нюша сала от беременности. Впрочем, возможно артистка всего лишь рекламирует одежду, пишет 7d.org.ua.