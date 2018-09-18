Вт, 18.09.2018
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Родила Нюша или нет? А вы сможете определить по этому фото?

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Tartu. Eesti.14JUL18- Tartu Laululaval toimus Rally Estonia ametlik kontsert. Esinejate hulgas sellised nimed nagu Liis Lemsalu ja Venemaa poppstaar Nyusha. Foto: KRISTJAN TEEDEMA/TARTU POSTIMEES

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

В Сети обсуждают роды Нюши. Фанаты уверены, что артистка родила. Сама Нюша не торопится прояснить ситуацию. О том, что она родила, поклонники заговорили из-за свежего фото певицы. 

Порядка недели Нюша не проявляла активности в блоге. Наконец появилось ее фото в платье с надписью «Свободна». В комментарии артистка пустилась в рассуждения о том, что есть свобода и заявила, что такое платье будет разыгрываться. Фанаты тут же решили, что свободна Нюша сала от беременности. Впрочем, возможно артистка всего лишь рекламирует одежду, пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет мои дорогие💋💋💋 Когда вышла наша коллаборация #nyushaleka я спрашивала как вы понимаете надпись «СВОБОДНА» , и все конечно ответили по-своему) это платье одно из моих самых любимых, ведь «свобода» - лично для меня, это в первую очередь состояние души🙌 Я свободна от предрассудков, свободна от чужого мнения, свободна в своих высказываниях, решениях, действиях, мыслях, творениях и т.д. ...❤️ Сегодня я розыграю платье «СВОБОДНА» и на следующей неделе Объявим нашу победительницу из подписчиков моего бренда 🙌 Подробные условия розыгрыша читайте в @nyusha_leka #нюша #nyusha

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