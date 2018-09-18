Вт, 18.09.2018
Зал битком! Концерт легендарной рок-группы «Алиса» в Таллинне прошел с аншлагом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Просто позорище! Самые громкие модные провалы премии «Эмми 2018», даже смотреть больно

Просто позорище! Самые громкие модные провалы премии «Эмми 2018», даже смотреть больно ГАЛЕРЕЯ!

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Поклонники сериалов обожают премию «Эмми» - ведь именно на ней можно увидеть всех любимых телегероев без грима, в нарядных платьях. А также узнать, кто по достижениям года стал лучшим. Она, кстати, прошла прошлой ночью, пишет Kompravda.eu.

Конечно, на церемонию приходят не только номинанты, но и главные действующие лица мировой киноиндустриии. Посмотрим, кто же в этом году отличился не только на экране, но и на красной дорожке. 

Сериал «Игра престолов» в этом году стал самым номинируемым. 

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