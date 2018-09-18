Невероятно! Почему пятилетний сын Пугачевой и Галкина так похож на Филиппа Киркорова? (ВИДЕО)

Сегодня, 18 сентября, исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе. Журналисты собрали все данные о жизни самых известных двойняшек России, пишут Dni.ru.

Максим Галкин и Алла Пугачева (правда, в меньшей степени) регулярно выкладывают на своих страницах в Instagram видео и фотографии своих малышей. Родители демонстрируют, как проводят свободное время Гарри и Лиза. Однако дети не только играют и путешествуют, много часов отнимают занятия.

Так, дети ходят в частный детский сад. Элитное учебное заведение "Кот в сапогах" располагается неподалеку от поселка Грязь, где живет именитое семейство. В саду детям преподают английский и французский языки, а еще есть уроки балета,хорового пения и хореографии. Обучение в учреждении обходится Алле и Максиму примерно в 195 тысяч рублей на одного ребенка. Плюсособняк регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает Гарри и Лизе дополнительные языковые уроки. Его услуги стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.