Умопомрачительные кадры: восторг! Такой вы Нарву не видели, даже если там живете

Следующая остановка — Station Narva, новый фестиваль музыки и городской культуры. Мероприятие пройдет в многообещающем, словно неограненный бриллиант, городе Нарва, расположенном на границе ЕС и России. На три сентябрьских дня здесь соберутся музыканты, художники, урбанисты и другие деятели культуры, которые представят лучшую современную музыку, актуальное искусство и новые темы для размышления.

Стендап

Такого вы еще не видели: на сцене Art Club Ro-Ro развернется трехъязычная стендап-комедия, подготовленная в сотрудничестве с Comedy Estonia. Помимо этого представительство Европейской комиссии в Эстонии организует в Art Club Ro-Ro уютное языковое кафе.

Гастротуризм

Объединив усилия с гастрономическим фестивалем «Дни миноги» и Таллиннским фестивалем стрит-фуда (организатор — творческий городок Теллискиви), Station Narva представит на главной улице фестиваля рядом с Art Club Ro-Ro скандинавский стрит-фуд: будет и курица для веганов, и датские бутерброды. Местную кухню можно будет попробовать на дворовых пикниках по всему городу.