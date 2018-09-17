Какие развлечения ждут нас в Таллинне, Нарве и других городах на этой неделе? Вот куда надо сходить

Грибная феерия — главный тренд в новостных лентах этой недели, но помимо грибных дней, и фестивалей вас ждет масштабная книжная благотворительная ярмарка в Таллинне, забег гимназистов в Нарве, фестиваль фильмов о природе MAFF, ну и какой же старт нового театрального сезона без старой доброй русской классики! А главное событие недели — экспериментальный Нарвский фестиваль Station Narva — подвиньте дела и приезжайте, не пожалеете!

Учебная программа эстонской культуры в Тарту

Тарту, 17 сентября — ноябрь

Эстонский национальный музей и Тартуский международный дом приглашают как недавно прибывших в Эстонию, так и уже давно проживающих здесь людей принять участие в программе ознакомления с эстонской культурой. Курсы будут проходить с сентября по ноябрь.

"Сказки для Ежика" - детский спектакль в Русском драмтеатре

Таллинн, 18 сентября, 11.00

Создатели спектакля стремятся при помощи театральных средств: актёрский игры, музыки, света, цвета, сценографии и костюмов, сотворить такой прекрасный мир, в котором человек почувствовал бы себя абсолютно счастливым, хотя бы на час, и в который ему хотелось бы вернуться ещё раз. Спектакль адресован детям дошкольного, младшего школьного возраста, их мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Забег гимназистов в Нарве

Нарва, 18 сентября, 14.00

18 сентября на Липовой ямке впервые пройдет «Забег гимназистов 2018»! «Забег гимназистов» - это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации «военных действий» и командной игры. Это потрясающий шанс для гимназиста почувствовать себя настоящим героем.

"Преступление и наказание" в Русском театре

18 и 19 сентября в 19.00 Малом зале Русского театра

Каждое время, каждая литературная, театральная, а потом и киноэпоха находит что-то в произведениях Достоевского, что помогает понять происходящее, понять современность. Так и бывает с гениальными творениями.

XVI фестиваль фильмов о природе Матсалу (MAFF)

Лихула, Хаапсалу, 19-23 сентября

Целью фестиваля является познакомиться с новыми фильмами о природе и их создателями. Матсалуский фестиваль фильмов о природе расскажет о природе, которая рядом с нами и о связанных с нею традициях.

Фестиваль света в Кадриорге

Таллинн, 19-21 сентября

С 19 по 21 сентября парк Кадриорга наполнится огнями, магией, романтикой и прекрасной музыкой: мы приветствуем волшебный фестиваль "Свет шагает по Кадриоргу".

Station Narva: фестиваль музыки и городской культуры

Нарва, 21-23 сентября

В Нарве впервые состоится фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Цель фестиваля - привлечь в город как можно больше эстонских и зарубежных туристов, а также показать самим жителям Нарвы их город с другой стороны.

"Пляски смерти" по Стриндбергу в театре Эндла

Пярну, 22 сентября, 19.00

В драме "Пляска смерти" капитан с женой Алис коротают осенний вечер в гарнизонной крепости. Они планируют, как лучше отпраздновать серебряную свадьбу, от которой Алис не в восторге.

Книжная ярмарка в Котле культуры

Таллинн, 23 сентября 11.00

НКО Raamat Rahvale снова приглашает вас на весёлый семейный день в Котле культуры, откуда вы можете бесплатно забрать домой столько книг, сколько сможете унести! Конечно же, и в этом году посетителей ждёт интересная развлекательная программа на весь день

День грибов в Каукси

Причудье, 23 сентября 11.00-15.00

в Посетительском центре Каукси состоится День грибов.