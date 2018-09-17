Какие развлечения ждут нас в Таллинне, Нарве и других городах на этой неделе? Вот куда надо сходить

Куда пойти c 18 по 23 сентября? На этой неделе будет очень жарко!
Грибная феерия — главный тренд в новостных лентах этой недели, но помимо грибных дней, и фестивалей вас ждет масштабная книжная благотворительная ярмарка в Таллинне, забег гимназистов в Нарве, фестиваль фильмов о природе MAFF, ну и какой же старт нового театрального сезона без старой доброй русской классики! А главное событие недели — экспериментальный Нарвский фестиваль Station Narva — подвиньте дела и приезжайте, не пожалеете!
Учебная программа эстонской культуры в Тарту
Тарту, 17 сентября — ноябрь
Эстонский национальный музей и Тартуский международный дом приглашают как недавно прибывших в Эстонию, так и уже давно проживающих здесь людей принять участие в программе ознакомления с эстонской культурой. Курсы будут проходить с сентября по ноябрь.
"Сказки для Ежика" - детский спектакль в Русском драмтеатре
Таллинн, 18 сентября, 11.00
Создатели спектакля стремятся при помощи театральных средств: актёрский игры, музыки, света, цвета, сценографии и костюмов, сотворить такой прекрасный мир, в котором человек почувствовал бы себя абсолютно счастливым, хотя бы на час, и в который ему хотелось бы вернуться ещё раз. Спектакль адресован детям дошкольного, младшего школьного возраста, их мамам, папам, бабушкам и дедушкам.
Забег гимназистов в Нарве
Нарва, 18 сентября, 14.00
18 сентября на Липовой ямке впервые пройдет «Забег гимназистов 2018»! «Забег гимназистов» - это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации «военных действий» и командной игры. Это потрясающий шанс для гимназиста почувствовать себя настоящим героем.
"Преступление и наказание" в Русском театре
18 и 19 сентября в 19.00 Малом зале Русского театра
Каждое время, каждая литературная, театральная, а потом и киноэпоха находит что-то в произведениях Достоевского, что помогает понять происходящее, понять современность. Так и бывает с гениальными творениями.
XVI фестиваль фильмов о природе Матсалу (MAFF)
Лихула, Хаапсалу, 19-23 сентября
Целью фестиваля является познакомиться с новыми фильмами о природе и их создателями. Матсалуский фестиваль фильмов о природе расскажет о природе, которая рядом с нами и о связанных с нею традициях.
Фестиваль света в Кадриорге
Таллинн, 19-21 сентября
С 19 по 21 сентября парк Кадриорга наполнится огнями, магией, романтикой и прекрасной музыкой: мы приветствуем волшебный фестиваль "Свет шагает по Кадриоргу".
Station Narva: фестиваль музыки и городской культуры
Нарва, 21-23 сентября
В Нарве впервые состоится фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Цель фестиваля - привлечь в город как можно больше эстонских и зарубежных туристов, а также показать самим жителям Нарвы их город с другой стороны.
"Пляски смерти" по Стриндбергу в театре Эндла
Пярну, 22 сентября, 19.00
В драме "Пляска смерти" капитан с женой Алис коротают осенний вечер в гарнизонной крепости. Они планируют, как лучше отпраздновать серебряную свадьбу, от которой Алис не в восторге.
Книжная ярмарка в Котле культуры
Таллинн, 23 сентября 11.00
НКО Raamat Rahvale снова приглашает вас на весёлый семейный день в Котле культуры, откуда вы можете бесплатно забрать домой столько книг, сколько сможете унести! Конечно же, и в этом году посетителей ждёт интересная развлекательная программа на весь день
День грибов в Каукси
Причудье, 23 сентября 11.00-15.00
в Посетительском центре Каукси состоится День грибов.
Кауксиский посетительский центр относится к зоне отдыха Северного побережья Чудского озера. Это будет мероприятие для всей семьи. В программе: походы, работа в мастерский, микромир, дегустации, выставка грибов.