Алина Кабаева не хочет комментировать свою личную жизнь

Алина Кабаева — не просто известная российская гимнастка и политик. Прежде всего — это публичный человек, имя которого пресса тесно связала с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты и источник из окружения спортсменки утверждают — у Кабаевой и Путина многолетний роман. Более того, согласно информации, пара обвенчалась и воспитывает как минимум троих детей.

Однако фото, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слухи никто не может предоставить. Алина Кабаева и Владимир Путин предпочитают скрывать свою личную жизнь от пристального взгляда журналистов.

Известная гимнастка не любит давать интервью о личной жизни и рассказывать где и с кем она живёт. До сегодняшнего дня неизвестно точное количество недвижимости и уровень её дохода.

Скорее всего Алина Кабаева предпочитает личное оставлять личным и тайным. Возможно в этом и заключается её главная ошибка. Если бы Кабаева рассказала хоть что-то о своём быте, журналисты бы не стали её донимать вопросами. Однако оставлять тайну о личной жизни — личное право гимнастки. Возможно, что в скором времени она сама приоткроет завесу тайны.

В свои 35 лет Алина Кабаева мечтает о крепкой семье. В недавнем интервью она призналась — если у неё родится дочка, скорее всего она тоже будет гимнасткой.

Где и с кем живет Алина Кабаева

Не так давно в просторах интернета появилась информация о том, что за время работы в Госдуме Алина Маратовна успела заработать около 50 миллионов рублей. Её доход за год составил 10 миллионов рублей. Существуют и неофициальные данные, согласно которым эта цифра значительно выше. Так же источник из близкого окружения знаменитости рассказал, что она владеет несколькими земельными участками, площадь которых немаленькая. Ко всему прочему, Кабаева является владелицей трёх элитных квартир в Москве и нескольких дорогих автомобилей.

Правдивость данной информации неизвестна, так как сама спортсменка её не комментирует.

Немного света на жизнь своей бывшей подопечной пролила тренер Ирина Винер. Она пояснила, что гимнастка живёт с совершенно необыкновенными людьми — родителями. Винер призналась, что считает родителей Кабаевой своими родственниками, так как общими силами они воспитывали девочку и решали общие проблемы. К тому же тренер добавила, что Марат Вазыхович и Любовь Михайловна являются не менее талантливыми, чем их знаменитая дочь.