В обнимку! Высоцкая показала идиллию с мужем

Она без стеснения выкладывает фотографии а-ля натурель, подчеркивает декольте и щеголяет в коротких шортах и мини-юбках.

Актриса и телеведущая отдыхает в Греции вместе с мужем, но не забывает радовать поклонников свежими фото и видео.