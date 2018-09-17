В обнимку! Высоцкая показала идиллию с мужем ВИДЕО!
17 сентября 2018, 17:17
45-летняя телеведущая Юлия Высоцкая поражает поклонников своей красотой и молодостью.
Она без стеснения выкладывает фотографии а-ля натурель, подчеркивает декольте и щеголяет в коротких шортах и мини-юбках.
Актриса и телеведущая отдыхает в Греции вместе с мужем, но не забывает радовать поклонников свежими фото и видео.
На днях она опубликовала видео, на котором она прогуливается по пристани в обнимку с мужем, которое вызвало полный восторг у поклонников.