Пн, 17.09.2018
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В обнимку! Высоцкая показала идиллию с мужем ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

45-летняя телеведущая Юлия Высоцкая поражает поклонников своей красотой и молодостью.

Она без стеснения выкладывает фотографии а-ля натурель, подчеркивает декольте и щеголяет в коротких шортах и мини-юбках. 

Актриса и телеведущая отдыхает в Греции вместе с мужем, но не забывает радовать поклонников свежими фото и видео. 

На днях она опубликовала видео, на котором она прогуливается по пристани в обнимку с мужем, которое вызвало полный восторг у поклонников. 

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