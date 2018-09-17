Ни единой морщинки: поклонники шокированы внешним видом 51-летней Николь Кидман

Актрису Николь Кидман обвинили в злоупотреблении пластическими операциями.
Актриса Николь Кидман неоднократно признавалась, что никогда не делала пластических операций, а ее идеальная кожа - следствие здорового образа жизни. По словам звезды, однажды она пробовала ботокс, однако ей не понравился эффект и она больше никогда не прибегала к подобным косметическим процедурам.
Однако поклонники мало верят словам Николь. По мнению многих, на лице актрисы явно заметны следы хирургического вмешательства.
Особенно заметно это стало во время последнего светского выхода знаменитости. На красной дорожке Кидман появилась в стильном белом костюме, однако все внимание гостей было сконцентрировано на резко "помолодевшем" лице звезды без единой морщинки. Увидев новые фото, поклонники пришли в негодование, посоветовав Николь не злоупотреблять пластикой, иначе в скором времени ее лицо может лишиться мимики...