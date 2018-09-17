Ни единой морщинки: поклонники шокированы внешним видом 51-летней Николь Кидман

Актриса Николь Кидман неоднократно признавалась, что никогда не делала пластических операций, а ее идеальная кожа - следствие здорового образа жизни. По словам звезды, однажды она пробовала ботокс, однако ей не понравился эффект и она больше никогда не прибегала к подобным косметическим процедурам.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Однако поклонники мало верят словам Николь. По мнению многих, на лице актрисы явно заметны следы хирургического вмешательства.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Особенно заметно это стало во время последнего светского выхода знаменитости. На красной дорожке Кидман появилась в стильном белом костюме, однако все внимание гостей было сконцентрировано на резко "помолодевшем" лице звезды без единой морщинки. Увидев новые фото, поклонники пришли в негодование, посоветовав Николь не злоупотреблять пластикой, иначе в скором времени ее лицо может лишиться мимики...