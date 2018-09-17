Голливудский гламур: Пенелопа Крус в эффектном платье на кинопоказе

Одна из самых ярких и красивых звездных пар, 44-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем, в очередной раз порадовали публику своим выходом в свет — супруги посетили специальный показ картины "Эскобар", в которой они сыграли главные роли, в Западном Голливуде. И снова оторвать взгляд от испанской актрисы было практически невозможно!
Появившись на ковровой дорожке в длинном изумрудном платье на одно плечо и с небольшим разрезом на ноге, Крус, безусловно, стала главной звездой вечера — эта актриса знает, как подчеркнуть свою яркую внешность и прекрасную фигуру. Ее крупные золотые серьги прекрасно гармонировали с блестящими босоножками — все, как всегда, подобрано так тщательно, что придраться практически и не к чему (да и ни к чему!).
Свои роскошные волосы Пенелопа зачесала набок и накрутила в крупные локоны, которые изящно спадали на ее плечи. Макияж был сдержан и выполнен в бежево-коричневых тонах, весь акцент, как обычно, на глаза (действительно очень уж красивые, чтобы их не подчеркнуть). Минимум аксессуаров, никаких лишних деталей — в этом вся Пенелопа.