Голливудский гламур: Пенелопа Крус в эффектном платье на кинопоказе

Появившись на ковровой дорожке в длинном изумрудном платье на одно плечо и с небольшим разрезом на ноге, Крус, безусловно, стала главной звездой вечера — эта актриса знает, как подчеркнуть свою яркую внешность и прекрасную фигуру. Ее крупные золотые серьги прекрасно гармонировали с блестящими босоножками — все, как всегда, подобрано так тщательно, что придраться практически и не к чему (да и ни к чему!).