Варить — женская работа! Как 19-летняя москвичка стала лучшим сварщиком России

Девушка сварщик? Да! Лучший в России. И чтобы это доказать, москвичка в августе отправилась в Южно-Сахалинск, где и проходил чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills для молодых людей от 18 до 22 лет. О триумфе студентки Академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения рассказали в том числе в "твиттере" "Росатома".

Диана Багаутдинова, проходившая практику у нас в ЦНИИТМАШ, заняла первое место в финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" #WorldSkills Russia в компетенции "Сварочные технологии"

Конечно, Диана не с детства мечтала о столь необычном занятии— в школе она занималась народными танцами, после девятого класса поступила в колледж на специальность "Монтаж и проектирование систем отопления, снабжения и вентиляция". Решила стать проектировщиком, как и её бабушка.

Но судьба распорядилась по-другому. Там она попала на сварочную практику. Студентка взяла в руки горелку, и... у неё отлично получилось с ней справляться. Её умения заметил мастер и посоветовал присмотреться к сварочному делу получше, пишет kp.ru.

Сама девушка призналась: