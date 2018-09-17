Письмо читателя: реально ли найти любовницу мужчине 58 лет?

«Мне 58. Жена умерла несколько лет назад. Я очень ее любил. Мы прожили вместе больше тридцати лет, за все это время я и думать не смел о других женщинах. Мы вырастили замечательных и успешных детей. Я до сих пор без слез не могу вспоминать о ней. Но мои физиологические потребности просто трубят о том, что пора найти женщину.

Жениться снова я не хочу, стесняюсь этого, потому что дети воспримут это как предательство в сторону погибшей матери, об этом даже мысли нет. Но вот найти любовницу мне хотелось бы. Но тут встал насущный вопрос: а смогу ли я в свои 58 найти себе женщину лет 35-48?

Сразу скажу, что я не обладаю большими финансовыми средствами. Одевать, покупать машины, квартиры, бриллианты и возить по заграницам я уж точно не смогу из своего кошелька, но ведь дело не всегда просто в деньгах?

Конечно, я смогу помочь с квартплатой, купить продуктов, приготовить что-нибудь. Могу починить, что угодно, что же я, не мужик что ли? Но прекрасно понимаю, что современным барышням намного важнее деньги, чем порядочность мужчины.

Я неплохо выгляжу для своих 58, всегда следил за собой, жена распускать себя сначала не позволяла, потом уже вошло в привычку, так что выгляжу лучше некоторых сорокалетних. Да и характер у меня, какой надо. Ныть не буду, не так воспитан, женщину успокоить всегда умел.