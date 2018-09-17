Письмо читателя: реально ли найти любовницу мужчине 58 лет?

Нужна хорошая женщина, согласная на отношения без обязательств, пишет Askgirls.ru.
«Мне 58. Жена умерла несколько лет назад. Я очень ее любил. Мы прожили вместе больше тридцати лет, за все это время я и думать не смел о других женщинах. Мы вырастили замечательных и успешных детей. Я до сих пор без слез не могу вспоминать о ней. Но мои физиологические потребности просто трубят о том, что пора найти женщину.
Жениться снова я не хочу, стесняюсь этого, потому что дети воспримут это как предательство в сторону погибшей матери, об этом даже мысли нет. Но вот найти любовницу мне хотелось бы. Но тут встал насущный вопрос: а смогу ли я в свои 58 найти себе женщину лет 35-48?
Сразу скажу, что я не обладаю большими финансовыми средствами. Одевать, покупать машины, квартиры, бриллианты и возить по заграницам я уж точно не смогу из своего кошелька, но ведь дело не всегда просто в деньгах?
Конечно, я смогу помочь с квартплатой, купить продуктов, приготовить что-нибудь. Могу починить, что угодно, что же я, не мужик что ли? Но прекрасно понимаю, что современным барышням намного важнее деньги, чем порядочность мужчины.
Я неплохо выгляжу для своих 58, всегда следил за собой, жена распускать себя сначала не позволяла, потом уже вошло в привычку, так что выгляжу лучше некоторых сорокалетних. Да и характер у меня, какой надо. Ныть не буду, не так воспитан, женщину успокоить всегда умел.
Как думаете, есть ли у меня шанс? Главная загвоздка — мой возраст, это я понимаю прекрасно. Но ведь необязательно женщине говорить, сколько мне лет. Проблема еще заключается в том, что женщина в любом возрасте хочет выскочить замуж да поскорее желательно, а я жениться не собираюсь, ранее уже говорил. С детьми знакомить тоже не хотелось бы, они меня не так поймут, нафантазируют себе, обидятся. Но сидеть уже спокойно не могу, хочется найти женщину. Как все это красиво организовать, смогу ли вообще?» - спрашивает мужчина.