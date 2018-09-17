Жесть! Беременная Таня Терешина вышла замуж с голой грудью

Церемония бракосочетания прошла там же, где женился Эмин Агаларов – в гольф-клубе певца. Примечательно, что на официальную часть мероприятии не были приглашены ни свидетели, ни родные пары – только дочь Таьяны от первого брака – Арис, которую мама также нарядила в свадебное платье.