Жесть! Беременная Таня Терешина вышла замуж с голой грудью ФОТО!
17 сентября 2018, 14:03
Церемония бракосочетания прошла там же, где женился Эмин Агаларов – в гольф-клубе певца. Примечательно, что на официальную часть мероприятии не были приглашены ни свидетели, ни родные пары – только дочь Таьяны от первого брака – Арис, которую мама также нарядила в свадебное платье.
Праздник для друзей и близких Терешина и Курбатов пообещали устроить на следующий день – 16 сентября: «А завтра мы ждем друзей, чтоб шумно и весело отпраздновать».
Перед гостями Таня предстала в очень откровенном наряде: грудь певицы едва прикрывала легкая ткань, а живот был практически голым. В такое же платье артистка нарядила и свою дочь...