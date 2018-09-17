Пн, 17.09.2018
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  • Жесть! Беременная Таня Терешина вышла замуж с голой грудью

Жесть! Беременная Таня Терешина вышла замуж с голой грудью ФОТО!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Церемония бракосочетания прошла там же, где женился Эмин Агаларов – в гольф-клубе певца. Примечательно, что на официальную часть мероприятии не были приглашены ни свидетели, ни родные пары – только дочь Таьяны от первого брака – Арис, которую мама также нарядила в свадебное платье.

Праздник для друзей и близких Терешина и Курбатов пообещали устроить на следующий день – 16 сентября: «А завтра мы ждем друзей, чтоб шумно и весело отпраздновать».

Перед гостями Таня предстала в очень откровенном наряде: грудь певицы едва прикрывала легкая ткань, а живот был практически голым. В такое же платье артистка нарядила и свою дочь...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) on

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