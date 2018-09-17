Голого Малахова засняли с раздетой артисткой

В рамках акции "В отпуск с Андреем Малаховым" прославленный шоумен отправился в Грузию. Там телеведущий встретился с коллегой Александрой Буратаевой, в арт-салоне которой сам изготовил и разрисовал вазу, а теперь устроил заплыв с известной комедийной актрисой Мариной Федункив. Шоумен и артистка нырнули в бассейн.

Об этом стало известно благодаря самому Андрею. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с артисткой. Оба облачены в купальные костюмы – Андрей в плавках, Марина – в бикини. "Водные процедуры в Тбилиси с @marina_phedunkiv... Марина стала сюрпризом нашей команде "Отпуск с Малаховым", – написал шоумен.

Примечательно, что свою запись телеведущий сопроводил хештегами "#наташапрости", "#цветнастроениясиний" и "#девочкасюрприз". Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Малахова.