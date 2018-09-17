Вино по вечерам может дать вашему мозгу больше, чем математика! Вот почему

Если вы любите пить вино, то знайте, что это может стимулировать мозг лучше, чем прослушивание концерта Бетховена и задача по тригонометрии, сообщает NBC.

Не, это не значит, что пить вино можно бочками, как раз наоборот. Как раз неумеренное потребление - это «дискриминация вкуса вина», объясняет Гордон М. Шеферд, доктор философии и профессор нейронауки в Йельской школе медицины, который написал книгу «Нейроэтология».

Для мозга полезна вдумчивая дегустация, а не бездумное глотание.

Мозг включает в себя множество сенсорных и моторных систем, а также центральные концептуальные системы для познания, памяти, эмоций и удовольствия. А дегустация вина задействует больше систем, чем задача по математике, или прослушивание музыки.

Оказывается, вкус находится не в напитке, а скорее создается самим мозгом. Мозг создает все, что мы видим и чувствуем.

Шеферд говорит, что мозг действительно создает весь наш сенсорный мир. Например, цвет объектов, которые мы видим, не существует. То, что кажется фиолетовым или оранжевым - это результат того, как на объект попадает свет, и эти разные длины волн света стимулируют цепи нашего мозга (которые мы обозначили как разные цвета).

Точно так же мы чувствуем боль из-за отклика нервов, который происходит в мозге в ответ на стимул, что что-то не так с частью нашего тела.

«Точно так же молекулы в пище и вине сами по себе не имеют вкуса. Наше восприятие вкуса создают наши сенсорные системы», - Шеферд.

Сначала чувства: наше обоняние стимулируют запахи, которые мы ощущаем. А зрение помогает определить, что есть еда или напиток. А осязание определяет текстуру пищи, которую мы кладем в рот. Кроме того, физические и двигательные системы участвуют в физическом процессе дегустации (язык, челюсти, щеки, шея и т. д.).

Также задействуются центральные поведенческие системы: системы памяти участвуют в распознавании вкусов, которые вы уже знаете. У вас может быть или не быть эмоционального ответа на вино. Гормональные системы запускаются для доставки ответа дофамина (удовольствия).

Области мозга, которые контролируют мотивацию, активируются, чтобы определить, будете ли вы продолжать пить.

Сеть развлечений в мозге принимает окончательное решение о рейтинге вина. И часть мозга, которая контролирует язык и общение, активируется, если вы рассказываете другим о том, что вы только что пробовали.

Технически вино - это еда. Получается, то же самое происходит в мозгу, когда мы дегустируем, скажем, кусок шоколадного торта или оливкового масла?

В принципе, да, говорит Шеферд. Но вино почти полностью состоит из молекул, которые придают ему свой особый вкус. Поэтому, по словам Шеферда, «поэтому пьющие вино могут сосредоточиться исключительно на перцептивных подробностях о вкусе».

Вкус - это не просто его химический состав.

Чарльз Спенс, доктор философии, профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета, изучает, как человеческий разум обрабатывает информацию из окружающей среды.

«Удовольствие также зависит от ожиданий, которые мы получаем от веса и цвета бутылки, пробки и даже музыки, играющей в фоновом режиме», - говорит он.

«Все эти сопутствующие факторы влияют на восприятие».

Важен даже звук, с которым пробка вылетает из бутылки!

Когда вы пробуете вино и пытаетесь отличить ноты вкуса и аромат, мозг анализирует и вспоминает вкусы, уже опробованные ранее. Но и химический состав того, что вы пьете, также должен быть уместным.

«Но восприятие и наслаждение, которые мы испытываем, - это, несомненно, конструкция разума, которая затрагивает чувства и связи с нашими воспоминаниями», объясняет Спенс.

В чем же главная польза дегустации вина?

Дегустация вин как деятельность может "прокачать" мозг больше, чем другие виды деятельности. Но есть довольно убедительные доказательства того, что потребление алкоголя может также нанести ущерб. У пациентов с потерей памяти на ранней стадии, депрессией, беспокойством, бессонницей и обмороками, употребление алкоголя может усугубить эти проблемы. Так что:

«Вино - обоюдоострый меч».