Самый известный рэпер Эстонии впервые выступит в Нарве

На фестивале Station Narva, который пройдет в эти выходные в приграничном городе, выступит целая плеяда рэперов из Эстонии, читающих как по-русски, так и по-эстонски. Среди них и совместный проект эстонских звезд Põhjamaade Hirm и Genkа под названием 12EEKMonkeys. Хотя первые композиции группы были записаны почти 12 лет назад, до выхода дебютного альбома в 2017 году она практически не выступала. Когда альбом «Xibalba Spa» наконец вышел, то специальный лимитированный тираж раскупили всего за пару часов. Издания Eesti Ekspress, Rada7 и ERR включили эту пластинку в списки важнейших релизов года, а писатель и литературовед Лаури Соммер даже сравнил лирику группы с высокой поэзией. Что касается музыки, то это смесь мрачного атмосферного хип-хопа, урбанистического шаманизма и психоделических ритмов.