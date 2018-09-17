Самый известный рэпер Эстонии впервые выступит в Нарве

На фестивале Station Narva, который пройдет в эти выходные в приграничном городе, выступит целая плеяда рэперов из Эстонии, читающих как по-русски, так и по-эстонски. Среди них и совместный проект эстонских звезд Põhjamaade Hirm и Genkа под названием 12EEKMonkeys. Хотя первые композиции группы были записаны почти 12 лет назад, до выхода дебютного альбома в 2017 году она практически не выступала. Когда альбом «Xibalba Spa» наконец вышел, то специальный лимитированный тираж раскупили всего за пару часов. Издания Eesti Ekspress, Rada7 и ERR включили эту пластинку в списки важнейших релизов года, а писатель и литературовед Лаури Соммер даже сравнил лирику группы с высокой поэзией. Что касается музыки, то это смесь мрачного атмосферного хип-хопа, урбанистического шаманизма и психоделических ритмов.
Genka ответил на три коротких вопроса Limon.ee.
- Ты раньше уже выступал в Нарве? Если да, то что это были за мероприятия?
- Я выступал в Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, а также в нескольких других местах Ида-Вирумаа, но в Нарве на Station Narva у меня будет дебют.
- Чей концерт из выступающих на Station Narva артистов ты сам хотел бы посетить?
- Tricky, которого довольно давно не видел и не слышал.
- Помимо того, что ты входишь в группу 12EEK Monkeys, ты представляешь на фестивале рэп-лэйбл Legendaarne Records: как проходил выбор артистов? Читатели спрашивают: почему не выступает Catapulta?
- Мы обсудили с организаторами Station Narva, кто бы подошел для выступления на таком особенном мероприятии, и сделали свой выбор. Catapulta, к сожалению, не подошли даты.
Программа фестиваля Station Narva: https://stationnarva.ee/ru/programme/