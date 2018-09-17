44-летняя Мария Порошина ждет ребенка от женатого актера

В окружении артистки также есть своя версия: отцом ее будущего ребенка является Ярослав Бойко. Актер много лет знаком с Марией. Одним из их совместных проектов является спектакль «Неоконченный роман», который они играют вдвоем. Как ранее признавался Бойко, муж Маши не ревновал ее. Но, по словам знакомых актеров, их связывают далеко не дружеские отношения.

«А что еще на гастролях делать? Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится», — говорят в окружении Порошиной и Бойко.

У самого Ярослава есть жена, хореограф Рамуна Ходоркайте. В их браке родились двое детей: 19-летний Максим и 15-летняя Эмилия. Однако у Бойко также растет внебрачный сын, рожденный Евгенией Добровольской. У них случилась интрижка во время работы над фильмом «Подозрение».

Поговаривают, сейчас Мария ждет мальчика, чему она очень рада, ведь в браках с Древновым и Куценко у нее рождались только девочки.

ФОТО: Скришот с Instagram

«По прогнозам врачей, у Маши будет долгожданный сын. Она давно мечтала о мальчике, а рождались только девчонки. И вот роман с Бойко помог ей осуществить желаемое. Родит она в декабре, а уже в феврале планирует вернуться к работе. Кстати, за один и тот же спектакль гонорары у Маши и Ярика совершенно разные. Он получает меньше партнерши, потому что та пребывает в статусе суперзвезды, а он просто известный артист», — рассказали знакомые звезды.