Смотрите сами! Как выглядят эстонские знаменитости и их западные ровесники

Есть мнение, что западные звезды знают секрет, как обратить время вспять, или же спят в морозильных камерах. Портал Elu24 решил проверить, так ли хорошо они выглядят на самом деле, и решили сопоставить их с ровесниками, или почти ровесниками, которые известны в нашей стране. И вот смотрите, что из этого вышло!