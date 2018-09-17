Смотрите сами! Как выглядят эстонские знаменитости и их западные ровесники

На лице каждого человека возраст отражается по-своему. Влияет на это и генетика, и образ жизни, и стрессовые ситуации. Регулярные походы к косметологам, а также усилия пластических хирургов также не проходят даром.
Есть мнение, что западные звезды знают секрет, как обратить время вспять, или же спят в морозильных камерах. Портал Elu24 решил проверить, так ли хорошо они выглядят на самом деле, и решили сопоставить их с ровесниками, или почти ровесниками, которые известны в нашей стране. И вот смотрите, что из этого вышло!
Актриса Ингрид Тыннисте (47) и певица Дженнифер Лопез (49)
Политик Кристийна Оюланд (51) и актриса Элизабет Харли (53)
Актер Майт Мальмстен (46) и музыкант Джаред Лето (46)
Яна Тоом (51) и Памела Андерсон (51)
Светская львица Ану Саагим (56) и актриса Сандра Буллок (54)
Политик Индрек Таранд (54) и Брэд Питт (54)
Актриса Мерле Пальмисте (47) и Джееннифер Линн Кооннелли (47)
Актриса Хэлли Берри (52) и актриса Мерле Джэгер (52)
Стилист и автор песен Яна Халлас (48) и актриса София Вергана (46)