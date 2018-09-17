Талантливые негодяи Shortparis: с иронией о самом важном

Экзальтированные провокаторы, эстеты без цели и смысла, брезгливые интеллектуалы, обожающие рассуждать о любви, — такими эпитетами хочется вполне заслуженно наградить обосновавшуюся в Петербурге (и нашедшую в нем новых участников) новокузнецкую группу Shortparis. Музыканты группы ставят себя заведомо выше своего слушателя — и в интеллектуальном, и в эстетическом смысле; и в этом разрыве, наверное, и стоит искать секрет притяжения публики. Модные российские издания сравнивают Shortparis с группами «Аукцыон» или даже Talking Heads, хотя после блестящего прошлогоднего выступления группы на эстонском фестивале Kultuuritolm становится ясно, что сравнения эти очень поверхностные. Shortparis в их концертной ипостаси — явление целостное, самобытное и никаких параллелей не требующее. Не пропустите их выступление 21 сентября в Кренгольмской мануфактуре на фестивале Station Narva.