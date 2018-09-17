Талантливые негодяи Shortparis: с иронией о самом важном

Экзальтированные провокаторы, эстеты без цели и смысла, брезгливые интеллектуалы, обожающие рассуждать о любви, — такими эпитетами хочется вполне заслуженно наградить обосновавшуюся в Петербурге (и нашедшую в нем новых участников) новокузнецкую группу Shortparis. Музыканты группы ставят себя заведомо выше своего слушателя — и в интеллектуальном, и в эстетическом смысле; и в этом разрыве, наверное, и стоит искать секрет притяжения публики. Модные российские издания сравнивают Shortparis с группами «Аукцыон» или даже Talking Heads, хотя после блестящего прошлогоднего выступления группы на эстонском фестивале Kultuuritolm становится ясно, что сравнения эти очень поверхностные. Shortparis в их концертной ипостаси — явление целостное, самобытное и никаких параллелей не требующее. Не пропустите их выступление 21 сентября в Кренгольмской мануфактуре на фестивале Station Narva.
- Как опознать в человеке негодяя?
- Если он тянет ответы на эти вопросы более трех недель, не реагирует на напоминания, звонки и письма журналиста, а после делает ироничную отписку.
- Несколько слов об атеистах?
- Принтер, сканер, ксерокс.
- Ваш любимый молочный продукт?
Белый русский.
- Ходите на распродажи?
- На белорусский фестиваль меда.
- Какие наркотики предпочитаете?
- Все сказано в наших песнях.
- Моногамия или полигамия?
«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».
- Верите в ангелов?
- Повторяем: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».
- Какие книги советуете прочитать?
- «Встречная переписка М. А. Кузмина и Г. В. Чичерина 1889–1903 гг.»
- Как выйти из депрессии? И как в нее войти?
- Не стоит об этом.
- В какой точке развития находится человечество?
- Homo gadgetos.
- Один факт о вас, который точно будет никому не интересен?
«Куплю ВАЗ 2106. Бежевый / обожаю смотреть соревнования по Dota2, но ни разу в жизни не играл в нее сам».