Пн, 17.09.2018
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Талантливые негодяи Shortparis: с иронией о самом важном Уже в эту пятницу на Station Narva

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Shortparis (RU)

ФОТО: Station Narva

Экзальтированные провокаторы, эстеты без цели и смысла, брезгливые интеллектуалы, обожающие рассуждать о любви, — такими эпитетами хочется вполне заслуженно наградить обосновавшуюся в Петербурге (и нашедшую в нем новых участников) новокузнецкую группу Shortparis. Музыканты группы ставят себя заведомо выше своего слушателя — и в интеллектуальном, и в эстетическом смысле; и в этом разрыве, наверное, и стоит искать секрет притяжения публики. Модные российские издания сравнивают Shortparis с группами «Аукцыон» или даже Talking Heads, хотя после блестящего прошлогоднего выступления группы на эстонском фестивале Kultuuritolm становится ясно, что сравнения эти очень поверхностные. Shortparis в их концертной ипостаси — явление целостное, самобытное и никаких параллелей не требующее. Не пропустите их выступление 21 сентября в Кренгольмской мануфактуре на фестивале Station Narva.

- Как опознать в человеке негодяя?

- Если он тянет ответы на эти вопросы более трех недель, не реагирует на напоминания, звонки и письма журналиста, а после делает ироничную отписку.

- Несколько слов об атеистах?

- Принтер, сканер, ксерокс.

- Ваш любимый молочный продукт?

Белый русский.

- Ходите на распродажи?

- На белорусский фестиваль меда.

- Какие наркотики предпочитаете?

- Все сказано в наших песнях.

- Моногамия или полигамия?

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».

- Верите в ангелов?

- Повторяем: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».

- Какие книги советуете прочитать?

- «Встречная переписка М. А. Кузмина и Г. В. Чичерина 1889–1903 гг.»

- Как выйти из депрессии? И как в нее войти?

- Не стоит об этом.

- В какой точке развития находится человечество?

- Homo gadgetos.

- Один факт о вас, который точно будет никому не интересен?

«Куплю ВАЗ 2106. Бежевый / обожаю смотреть соревнования по Dota2, но ни разу в жизни не играл в нее сам».

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