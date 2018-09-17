Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев впал в кому

Заслуженный артист России Евгений Леонов-Гладышев, на которого месяц назад напали неизвестные, впал в кому. В ней он находится на протяжении 30 дней, только ранее об этом известно не было. Об этом сообщает портал StarHit.

Отмечается, что врачи делали все возможное, чтобы улучшить его состояние, однако актёр впал в коматозное состояние. Родные Леонова-Гладышева поясняют, что артист теперь нуждается в дорогостоящем лечении.