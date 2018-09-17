Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев впал в кому
17 сентября 2018, 11:30
Неизвестные напали на заслуженного артиста и нанесли ему сильнейший удар по голове.
Заслуженный артист России Евгений Леонов-Гладышев, на которого месяц назад напали неизвестные, впал в кому. В ней он находится на протяжении 30 дней, только ранее об этом известно не было. Об этом сообщает портал StarHit.
Отмечается, что врачи делали все возможное, чтобы улучшить его состояние, однако актёр впал в коматозное состояние. Родные Леонова-Гладышева поясняют, что артист теперь нуждается в дорогостоящем лечении.
Как уже сообщалось, на Евгения Леонова-Гладышева напали, когда он направлялся на съёмки в Москву. Неизвестные ударили его по голове. Актёра экстренно доставили в одну из петербургских больниц.