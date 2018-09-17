«Опять голая!»: поклонники затеяли жаркий спор по поводу нового образа Ани Лорак

Ани Лорак регулярно ведет свой Instagram и радует поклонников новыми фото. На последнем снимке певица предстала в необычном образе. Она позировала в блестящем костюме, который состоял из укороченной водолазки и трусов с высокой талией. Волосы у артистки были зачесаны назад и прилизаны укладочным средством.