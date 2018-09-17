«Опять голая!»: поклонники затеяли жаркий спор по поводу нового образа Ани Лорак

Ани Лорак регулярно ведет свой Instagram и радует поклонников новыми фото. На последнем снимке певица предстала в необычном образе. Она позировала в блестящем костюме, который состоял из укороченной водолазки и трусов с высокой талией. Волосы у артистки были зачесаны назад и прилизаны укладочным средством.
Эффектный наряд певицы оценили не все. Фолловеры Ани Лорак поделились на три лагеря.
Первые восхищались певицей.
Восхищаюсь тобой! Выглядишь потрясающе! Светлая, как ангелочек!
Вау-у-у-! Шикарный костюмчик!
Безупречна во всем, Каролиночка!
Вторые критиковали образ.
Опять голая!
К сожалению, трусы звезд в шоу-бизнесе набирают больше лайков, чем их музыка или песни. И этот случай не только ваш, Каролина.
Третьи, как всегда, нашли на снимке фотошоп.
Каролина, у вас и так идеальная внешность, зачем так фотошопить?
Это не первый случай, когда певицу осуждают за неудачный образ. На красную ковровую дорожку в середине сентября Ани Лорак вышла в закрытом наряде. Многие комментаторы отметили, что наряд "не очень", а также прибавляет артистке возраст.