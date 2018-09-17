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«Опять голая!»: поклонники затеяли жаркий спор по поводу нового образа Ани Лорак

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Ани Лорак.

ФОТО: Instagram

Ани Лорак регулярно ведет свой Instagram и радует поклонников новыми фото. На последнем снимке певица предстала в необычном образе. Она позировала в блестящем костюме, который состоял из укороченной водолазки и трусов с высокой талией. Волосы у артистки были зачесаны назад и прилизаны укладочным средством.

Эффектный наряд певицы оценили не все. Фолловеры Ани Лорак поделились на три лагеря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Первые восхищались певицей.

Восхищаюсь тобой! Выглядишь потрясающе! Светлая, как ангелочек!

Вау-у-у-! Шикарный костюмчик!

Безупречна во всем, Каролиночка!

Вторые критиковали образ.

Опять голая!

К сожалению, трусы звезд в шоу-бизнесе набирают больше лайков, чем их музыка или песни. И этот случай не только ваш, Каролина.

Третьи, как всегда, нашли на снимке фотошоп.

Каролина, у вас и так идеальная внешность, зачем так фотошопить?

Это не первый случай, когда певицу осуждают за неудачный образ. На красную ковровую дорожку в середине сентября Ани Лорак вышла в закрытом наряде. Многие комментаторы отметили, что наряд "не очень", а также прибавляет артистке возраст. 

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