31-летняя Оксана Акиньшина показала откровенное фото в бикини

31-летняя российская актриса ушла в отрыв после расставания со своим мужем, отцом двоих младших детей Арчилом Геловани. Хотя, судя по фото, в недавнее путешествие по Греции Оксана Акиньшина отправилась все еще с ним — наверное из-за детей, — для своего Инстаграма она позволила сделать весьма откровенное селфи.