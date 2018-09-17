31-летняя Оксана Акиньшина показала откровенное фото в бикини
17 сентября 2018, 11:17
31-летняя российская актриса ушла в отрыв после расставания со своим мужем, отцом двоих младших детей Арчилом Геловани. Хотя, судя по фото, в недавнее путешествие по Греции Оксана Акиньшина отправилась все еще с ним — наверное из-за детей, — для своего Инстаграма она позволила сделать весьма откровенное селфи.
Мать троих детей удивила подписчиков как смелостью, так и фигурой.
«Ну а что...!» — подписала она.
Кстати, на днях как раз вышел трейлер нового фильма, причем хоррора, с Акиньшиной в главной роли. Премьера киноленты «Рассвет» запланирована на начало 2019 года.