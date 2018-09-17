Пн, 17.09.2018
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  • 31-летняя Оксана Акиньшина показала откровенное фото в бикини

31-летняя Оксана Акиньшина показала откровенное фото в бикини

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Оксана Акиньшина

ФОТО: SCANPIX

31-летняя российская актриса ушла в отрыв после расставания со своим мужем, отцом двоих младших детей Арчилом Геловани. Хотя, судя по фото, в недавнее путешествие по Греции Оксана Акиньшина отправилась все еще с ним — наверное из-за детей, — для своего Инстаграма она позволила сделать весьма откровенное селфи.

Мать троих детей удивила подписчиков как смелостью, так и фигурой.

ФОТО: Скриншот с Instagram

«Ну а что...!» — подписала она.

Кстати, на днях как раз вышел трейлер нового фильма, причем хоррора, с Акиньшиной в главной роли. Премьера киноленты «Рассвет» запланирована на начало 2019 года.

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