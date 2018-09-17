Это рак? Сергей Жуков заговорил о болезни

Недавно о певце, который попал в больницу и выдержал несколько операций заговорили в мрачном аспекте: прозвучали сообщения об онкологическом заболевании. О том, почему он попал в больницу, Сергей Жуков решил рассказать сам, передает Medikforum.
В эфире программы «Центральное телевидение» Жуков прокомментировал слухи о заболевании, несовместимом с жизнью. По словам популярного исполнителя, возникшие разговоры о раке были особенно тяжелы для его родных. Меж тем, отметил Сергей, возникшие у него проблемы с самочувствием все же не столь драматичны, как это ему приписывают.
«Мы все плохо следим за своим здоровьем. Ну, приболел, ничего. Простая вещь привела к большим последствиям», - так Сергей Жуков прокомментировал случившееся с ним.
Певец рассказал о том, что однажды за кулисами он случайно ударился о металлическую конструкцию и вначале не счел травму серьезной и тем более требующей обращения к врачу. Однако в результате удара и повреждения образовалась грыжа, которая разрослась на весь живот.
Сейчас артист, по собственному признанию, чувствует себя хорошо, с ним поработали хорошие врачи.
Напомним, в середине лета, внезапно отменив концерты, Сергей Жуков сообщил о попадании в больницу и срочной операции. Позднее экс-продюсер певца дал скандальное интервью, рассказав, что в прошлом артист много пил и увлекался анаболиками.