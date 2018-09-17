Это рак? Сергей Жуков заговорил о болезни

В эфире программы «Центральное телевидение» Жуков прокомментировал слухи о заболевании, несовместимом с жизнью. По словам популярного исполнителя, возникшие разговоры о раке были особенно тяжелы для его родных. Меж тем, отметил Сергей, возникшие у него проблемы с самочувствием все же не столь драматичны, как это ему приписывают.

«Мы все плохо следим за своим здоровьем. Ну, приболел, ничего. Простая вещь привела к большим последствиям», - так Сергей Жуков прокомментировал случившееся с ним.

Певец рассказал о том, что однажды за кулисами он случайно ударился о металлическую конструкцию и вначале не счел травму серьезной и тем более требующей обращения к врачу. Однако в результате удара и повреждения образовалась грыжа, которая разрослась на весь живот.

Сейчас артист, по собственному признанию, чувствует себя хорошо, с ним поработали хорошие врачи.