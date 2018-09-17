Дочь-лесбиянку Стинга запросто можно спутать с парнем

28-летняя Элиот Самнер, известная широкой публике под псевдонимом I Blame Coco, давно не скрывает, что ее больше привлекают женщины. В 2015 году младшая дочь известного певца Стинга и его второй жены Труди Стайлер объявила, что она лесбиянка. За это время стиль артистки очень изменился: ее больше нельзя увидеть в платьях, юбках и на каблуках. Создается впечатление, что Элиот вообще предпочитает покупать одежду в мужских отделах.

На днях певица была замечена на премьере сериала «Маньяк» в Лондоне. Девушка пришла на мероприятие в классическом мужском костюме темно-серого цвета и белой сорочке. Также Элиот не стала наносить макияж и, похоже, давно перестала оформлять брови. Даже длинные волосы не добавили ей женственности. Известно, что не так давно Элиот Самнер начала встречаться с французской актрисой Жозефиной Де Ла Бом. До этого у певицы был роман с австралийской моделью Люси фон Альтен. Судя по всему, Стинг и Труди Стайлер спокойно относятся к предпочтениям дочери.