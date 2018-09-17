Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой

Момент смертельной аварии попал на видео. Запись опубликовал Пятый канал. В кадре видны стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобили. Внезапно сзади колонну настигает фура, которая буквально раскидывает стоящие перед ней легковушки.

Михаил Луконин известен в Санкт-Петербурге не только как баритон, но и как актер. Он играл в постановках с такими корифеями сцены, как Валерий Дегтярь, Сергей Барковский, Сергей Кошонин, Екатерина Толубеева, Михаил Разумовский, Александр Рязанцев и другие. Кроме того, он выпустил восемь компакт-дисков с песнями и исполнил 800 произведений на восьми языках мира.