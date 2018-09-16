Кто не рискует – тот не пьет шампанского: Рианна покорила публику эффектным образом

На днях в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал, который четвертый год подряд устраивает Рианна. К участию в Diamond Ball певица приглашает знаменитых друзей, а все вырученные средства направляет на благотворительность.
14 сентября, звезда отметила годовщину своего косметического бренда Fenty Beauty. 30-летняя Рианна устроила в магазине Sephora в торговом центре Kings Plaza в Нью-Йорке вечеринку по этому поводу. Для своего выхода она выбрала яркое розовое платье Calvin Klein и босоножки в тон наряду.
Свой эффектный look Рианна дополнила бриллиантовыми серьгами Harry Kotlar. Макияж певицы, конечно же, был выполнен средствами из ее собственной бьюти-линии.
Появление Рианны на этом мероприятии стало полной неожиданностью для фанатов, и многие из них буквально бросились в торговый центр, как только узнали об этом.
Я хочу поблагодарить всех вас за то, что пришли сегодня, даже тех, кто в последнюю минуту увидел мой пост в Instagram и помчался сюда. Люблю вас, ребята, за это!— сказала Рианна на сцене.