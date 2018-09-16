Самые сумасшедшие знаки Зодиака: диагноз от астрологов

У некоторых людей безбашенность зашкаливает до такой степени, что окружающим страшно находиться рядом с ними. В обществе их легко можно спутать с сумасшедшими, ведь они и их выходки способны буквально шокировать. В этой статье вы сможете узнать о самых безумных знаках Зодиака.
У каждого человека есть свои причуды. Именно этим люди и отличаются друг от друга. Некоторые пытаются проявить свою индивидуальность, совершая неординарные поступки, и для них это совершенно нормально. Такие люди считают себя необычными, и у многих тяга к безумствам заложена с рождения. Эксперты dailyhoro.ru расскажут вам о самых ненормальных представителях зодиакального круга, общение с которыми может свести вас с ума.
Овен
Овнов можно назвать импульсивными, прямолинейными, порой даже агрессивными, но сказать, что они сумасшедшие, нельзя. Наоборот, они обдумывают каждый свой поступок и никогда не будут совершать действия или произносить слова, из-за которых их поднимут на смех.
Овна может назвать безумным только потому, что он никогда не отступает от своих обещаний и готов выполнять их любыми, даже неординарными способами.
Возможно многим людям это кажется странным, но даже эта черта не делает Овнов безумными.
Телец
Упрямство Тельцов иногда может доходить до сумасшествия. Именно поэтому этот знак Зодиака по праву можно назвать в меру безумным. Многие Тельцы удивятся, ведь им кажется, что они ведут себя вполне нормально. Эти заядлые любители домашнего комфорта и вкусной пищи
сделают все, чтобы добиться своей цели. Обычно упорство является положительным качеством, но Тельцы сумели сделать из него недостаток.
Именно эта черта характера делает их по-настоящему безумными.
Близнецы
Безумие — второе имя Близнецов, так как в этом деле конкуренцию им не сможет составить ни один знак Зодиака, ведь мысли, которые ежедневно посещают их голову, не могут возникнуть даже у настоящих сумасшедших. Спонтанные, легкомысленные, неординарные — этими качествами можно спокойно охарактеризовать Близнецов.
Самое главное, что они совершенно не стесняются своего поведения и даже считают, что оно помогает им выделяться и серой массы.
Порой именно из-за этого окружающим довольно сложно найти с ними общий язык.
Рак
Таких, как Раки, часто сравнивают с тихим омутом и его обитателями. На первоый взгляд это приветливые и доброжелательные люди, которые, кажется, попросту постесняются совершить сумасшедший поступок.
Они могут спокойно общаться с близкими, смотреть телевизор или заниматься любимым хобби, но внезапно сорвутся и отправятся на самые далекие и необитаемые острова.
Возможно это слишком утрированный пример, но только таким образом можно объяснить, на что способен Рак.
Лев
Так как Львы ни дня не могут прожить без внимания, добиваются они его любыми способами. Если для этого им нужно будет разбить витрину магазина или спеть прямо по середине улицы, то они решатся на это, не задумываясь.
Если кто-то назовет их сумасшедшими, они только пожмут плечами, ведь критика для Львов — один из самых лучших источников энергии и уверенности.
И хотя их поведение нередко становится предметом обсуждения, Львы только рады этому, ведь на самом деле они добиваются именно этого результата.
Дева
Дева — самый разумный знак Зодиака. Обычно его представители очень трудолюбивы и умны, поэтому они считают, что заслужили полное право давать советы окружающим.
Они всегда знают, как решить проблемы, и предложат сотни способов выхода из сложной ситуации. Зачастую эти способы весьма неординарны.
В отличие от некоторых знаков Девы чаще совершают адекватные поступки, но направление их мыслей не всегда бывает правильным.
Весы
Люди, рожденные под эгидой этого созвездия, — вполне адекватны, но только если окружающие не пытаются нарушить их гармонию, достижение которой является главной целью Весов.
Эстетство и перфекционизм — их отличительные качества, и вместе они подталкивают представителей этого знака Зодиака на немыслимые поступки.
Если они придут на новоселье и увидят, что друзья неправильно расположили мебель или не состыковали обои, Весы не будут сдерживать себя. В этом случае обвал критики неизбежен. Однако если окружающая атмосфера позволяет им расслабиться, Весы буду вести себя совершенно спокойно.
Скорпион
Скорпионы очень самокритичны, и порой именно эта черта делает их в глазах других безумными. Они спокойно могут раскритиковать свою внешность, поступки, поведение и даже не задумаются о том, как глупо они выглядят в этот момент. Кроме того, представители этого знака очень ревнивы.
Если Скорпион узнает о предательстве любимого человека, он превратится в настоящего сумасшедшего, который подвергнет неверного партнера самым мучительным пыткам и допросам.
Стрелец
Стрельцы не умеют контролировать себя, ими движут мысли и желания. В самый разгар шумной вечеринки представитель этого знака может просто покинуть ее, и произойдет это не из-за внезапных дел или плохого самочувствия, а потому что у него возникла идея, которую необходимо реализовать прямо сейчас.
Окружающие не видят логики в поступках Стрельцов, ведь они могут поддаться вдохновению в любой момент, даже когда это совершенно неуместно.
Козерог
Из Козерогов получаются хорошие карьеристы и ответственные руководители, но, попав на руководящую должность, они становятся настоящими тиранами. Если они приняли решение, то оспаривать его нет смысла, все равно бороться с упрямством Козерогов бесполезно.
Иногда даже близкие люди могут пострадать от тирании Козерога, ведь спор с ним не только не приводит ни к чему хорошему, но и отнимает немало нервов.
Чтобы переубедить представителя этого знака Зодиака, нужно привести тысячу причин его неправоты, но в большинстве случаев это невозможно.
Водолей
Несмотря на особенности характера, назвать Водолеев сумасшедшими нельзя. Иногда их поведение может показаться странным окружающим, но на безумные поступки у них никогда не хватит смелости. Конечно,
они могут что-то тихо бормотать себе под нос в общественном месте или глупо пошутить, находясь в очереди супермаркета, но из-за этого люди не считают их «не от мира сего»,
а в большинстве случаев просто не обращают на них внимания.
Рыбы
Рыб по праву можно назвать самым спокойным и миролюбивым знаком. Окружающим приятно находиться в обществе с ними, ведь
они не только не совершают сумасшедшие поступки, но и, наоборот, стараются контролировать свои слова и действия.
Из уст Рыбы никогда не проскочит критика или нецензурное слово, ведь они знают, что подобное поведение способно выставить их не в самом лучшем свете.