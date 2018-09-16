Самые сумасшедшие знаки Зодиака: диагноз от астрологов

У каждого человека есть свои причуды. Именно этим люди и отличаются друг от друга. Некоторые пытаются проявить свою индивидуальность, совершая неординарные поступки, и для них это совершенно нормально. Такие люди считают себя необычными, и у многих тяга к безумствам заложена с рождения. Эксперты dailyhoro.ru расскажут вам о самых ненормальных представителях зодиакального круга, общение с которыми может свести вас с ума.

Овен

Овнов можно назвать импульсивными, прямолинейными, порой даже агрессивными, но сказать, что они сумасшедшие, нельзя. Наоборот, они обдумывают каждый свой поступок и никогда не будут совершать действия или произносить слова, из-за которых их поднимут на смех.

Овна может назвать безумным только потому, что он никогда не отступает от своих обещаний и готов выполнять их любыми, даже неординарными способами.

Возможно многим людям это кажется странным, но даже эта черта не делает Овнов безумными.

Телец

Упрямство Тельцов иногда может доходить до сумасшествия. Именно поэтому этот знак Зодиака по праву можно назвать в меру безумным. Многие Тельцы удивятся, ведь им кажется, что они ведут себя вполне нормально. Эти заядлые любители домашнего комфорта и вкусной пищи

сделают все, чтобы добиться своей цели. Обычно упорство является положительным качеством, но Тельцы сумели сделать из него недостаток.

Именно эта черта характера делает их по-настоящему безумными.

Близнецы

Безумие — второе имя Близнецов, так как в этом деле конкуренцию им не сможет составить ни один знак Зодиака, ведь мысли, которые ежедневно посещают их голову, не могут возникнуть даже у настоящих сумасшедших. Спонтанные, легкомысленные, неординарные — этими качествами можно спокойно охарактеризовать Близнецов.

Самое главное, что они совершенно не стесняются своего поведения и даже считают, что оно помогает им выделяться и серой массы.

Порой именно из-за этого окружающим довольно сложно найти с ними общий язык.

Рак

Таких, как Раки, часто сравнивают с тихим омутом и его обитателями. На первоый взгляд это приветливые и доброжелательные люди, которые, кажется, попросту постесняются совершить сумасшедший поступок.

Они могут спокойно общаться с близкими, смотреть телевизор или заниматься любимым хобби, но внезапно сорвутся и отправятся на самые далекие и необитаемые острова.

Возможно это слишком утрированный пример, но только таким образом можно объяснить, на что способен Рак.

Лев

Так как Львы ни дня не могут прожить без внимания, добиваются они его любыми способами. Если для этого им нужно будет разбить витрину магазина или спеть прямо по середине улицы, то они решатся на это, не задумываясь.

Если кто-то назовет их сумасшедшими, они только пожмут плечами, ведь критика для Львов — один из самых лучших источников энергии и уверенности.