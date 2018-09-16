Мужчина получил от сына короткий шифр – и сразу же помчался на помощь

На следующий день выясняется, что он вчера употреблял алкоголь или впервые попробовал наркотики… потому что не знал, как избежать этой ситуации.

Именно об этой проблеме задумался Берт Фулкс, отец сына-подростка Дэнни. Фулкс — сам пастор и вырос в доме пастора; он знает, как непросто расти в такой атмосфере.

Фулкс доверяет своему сыну, но для него было важно, чтобы сын не боялся позвать его на помощь, если потребуется.

Для этого Фулкс разработал оригинальный шифр, который позволяет его сыну послать отцу сигнал СОС, не стесняясь друзей.

Эта идея пришла Фулксу в голову, когда он общался с подростками в реабилитационных клиниках по всей Америке. Он рассказывает:

«Недавно я спросил у этих ребят: “У вас бывало такое, что вы попали в обстоятельства, где начинает происходить что-то неприятное для вас, но вы не уходите, потому что не видите выхода?” Все они подняли руки».

Фулкс объясняет, как работает его система:

Например, мой младший сын отправился на вечеринку. Если ему по какой-либо причине станет некомфортно в этой ситуации, ему достаточно отправить букву Х кому-то из нас (матери, мне, старшему брату или сестре).

Далее получатель смс следует простому протоколу. Через несколько минут он звонит Дэнни. Когда тот снимает трубку, происходит следующий разговор:

— Алло? — Дэнни, тут кое-что случилось, мне надо тебя срочно забрать. — Что случилось? — Потом расскажу. Собирайся, я уже еду.

Тогда Дэнни сообщает друзьям, что дома что-то случилось, поэтому сейчас кто-то приедет и заберёт его.

Самое главное: дети должны знать, что не будут наказаны за ситуацию, из которой хотят сбежать.

Фулкс настаивает, что для построения доверия между родителем и ребёнком необходимо придерживаться политики «никаких лишних вопросов».