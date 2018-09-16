Похудевшая Мэрайя Кери в кружевном боди показала пышную грудь

Популярная американская певица Мэрайя Кэри, которая похудела на 22 кг, представила новый довольно откровенный клип.

В видеоработе на композицию GTFO (Get the f**k out), которую она вероятно посвятила своему бывшему бойфренду миллиардеру Джеймсу Пэкеру, певица предстает во всей своей красе.

Одета в соблазнительную черное нижнее белье и колготы в сеточку, певица позирует в эротических позах, сидя на кухонном столе и кровати.

Так в довольно соблазнительном виде исполнительница в некоторой степени мстит своему бывшему, потому что на это указывает текст и название песни GTFO, в припеве которой Кэри нежно спрашивает: "А не пошел бы ты?"