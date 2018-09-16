Вс, 16.09.2018
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Похудевшая Мэрайя Кери в кружевном боди показала пышную грудь СМОТРИ!

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Mariah Carey

ФОТО: Instagram / Instagram

Певица представила видео на композицию GTFO. 

Популярная американская певица Мэрайя Кэри, которая похудела на 22 кг, представила новый довольно откровенный клип.

В видеоработе на композицию GTFO (Get the f**k out), которую она вероятно посвятила своему бывшему бойфренду миллиардеру Джеймсу Пэкеру, певица предстает во всей своей красе.

Одета в соблазнительную черное нижнее белье и колготы в сеточку, певица позирует в эротических позах, сидя на кухонном столе и кровати. 

Так в довольно соблазнительном виде исполнительница в некоторой степени мстит своему бывшему, потому что на это указывает текст и название песни GTFO, в припеве которой Кэри нежно спрашивает: "А не пошел бы ты?"

Однако единственными спутниками Кэри в клипе стали бездонный стакан красного вина и стратегически размещена подушка.

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