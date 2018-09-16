Новый имидж Маликова огорчил поклонников

Недавно 48-летний Дмитрий начал носить очки, поскольку у него стремительно ухудшается зрение. На новом снимке Маликов предстал в квадратных очках и необычном наряде – рубашке, шерстяной жилетке, пиджаке и в галстуке-бабочке. В этом образе музыканта довольно сложно узнать.