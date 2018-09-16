Вс, 16.09.2018
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Новый имидж Маликова огорчил поклонников

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Дмитрий Маликов

ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik / Scanpix

Известный российский музыкант Дмитрий Маликов огорчил своих преданных поклонников сменой имиджа. Фанаты считают, что изменения во внешности добавили минимум десять лет "нестареющему" артисту, пишут "Аргументы недели".

Недавно 48-летний Дмитрий начал носить очки, поскольку у него стремительно ухудшается зрение. На новом снимке Маликов предстал в квадратных очках и необычном наряде – рубашке, шерстяной жилетке, пиджаке и в галстуке-бабочке. В этом образе музыканта довольно сложно узнать.

Поклонники порекомендовали Дмитрию подобрать себе другие очки, которые позволили бы ему выглядеть стильно, или начать носить линзы. 

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