Фото: Раймонд Кальюлайд собрал жителей своего района на пустыре, а потом началось веселье

В рамках фестиваля, гостям в виде экскурсии рассказали об истории и развитии района, а также предложили развлечения на любой вкус: от творческих мастерских до разных видов спорта.

«Копли – быстро развивающаяся область. В прошлом году мы реконструировали трамвайные пути и обновили парк на улице Копли, в этом году планируем изменения в парках Сюста и Казе. Надеемся, что и это мероприятие станет доброй традицией», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Главная экскурсия, которую старейшина провел вместе с историком Яаком Юуске прошлась в полдень. К слову, в ее рамках рассказывали не только о прошлом района, но и о его будущем.