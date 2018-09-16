Фото: Раймонд Кальюлайд собрал жителей своего района на пустыре, а потом началось веселье
16 сентября 2018, 9:47
Вчера, 15 сентября, на участке, прилегающем к Эстонской морской академии состоялся первый KopliFest.
В рамках фестиваля, гостям в виде экскурсии рассказали об истории и развитии района, а также предложили развлечения на любой вкус: от творческих мастерских до разных видов спорта.
«Копли – быстро развивающаяся область. В прошлом году мы реконструировали трамвайные пути и обновили парк на улице Копли, в этом году планируем изменения в парках Сюста и Казе. Надеемся, что и это мероприятие станет доброй традицией», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
Главная экскурсия, которую старейшина провел вместе с историком Яаком Юуске прошлась в полдень. К слову, в ее рамках рассказывали не только о прошлом района, но и о его будущем.