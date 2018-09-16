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  • 73-летнего Якубовича сняли целующимся с молодой певицей

73-летнего Якубовича сняли целующимся с молодой певицей

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Леонид Якубович.

ФОТО: Vitaly Nevar / Vitaly Nevar/TASS

Молодая певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, приняла участие в шоу "Поле чудес". Артистка даже прошла в финал. В суперигре Монеточка не смогла выступить, ее обошла соперница, ответившая правильно на вопрос. Однако певица не огорчилась и преподнесла ведущему подарок, пишет Дни.ру.

Елизавета вручила Леониду Якубовичу кукол, похожих на него и на себя. Растрогавшийся ведущий в ответ поцеловал девушку. Операторы шоу сняли этот момент со всех сторон и с гордостью представили в эфире Первого канала.

Закончив с объятиями и поцелуями Монеточка спела песню "Нет монет". В качестве утешительного приза Якубович вручил ей мультиварку.

"Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке", – заявила исполнительница порталу E1.ru. О поцелуе со знаменитым ведущим Монеточка предпочла не говорить.

ФОТО: скриншот

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