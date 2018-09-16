Вс, 16.09.2018
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа

Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Stephen King

ФОТО: Francois Mori / AP

Над этим писатель размышлял всю ночь, хотя, как он признался, делать этого не стоило.

Американский писатель Стивен Кинг назвал фильм "Крeстный отец 2" Френсиса Копполы лучшим фильмом в истории кино. Об этом он написал в "Твиттере".

Писатель также отметил, что потратил на это размышление всю ночь, хотя лучше бы этого не делал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ