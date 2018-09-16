Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа

Американский писатель Стивен Кинг назвал фильм "Крeстный отец 2" Френсиса Копполы лучшим фильмом в истории кино. Об этом он написал в "Твиттере".

Писатель также отметил, что потратил на это размышление всю ночь, хотя лучше бы этого не делал.