Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа
16 сентября 2018, 13:18
Над этим писатель размышлял всю ночь, хотя, как он признался, делать этого не стоило.
Американский писатель Стивен Кинг назвал фильм "Крeстный отец 2" Френсиса Копполы лучшим фильмом в истории кино. Об этом он написал в "Твиттере".
Someone asked me yesterday, “What’s the best movie you’ve ever seen?” After a night to sleep on it (which I didn’t really need), I can confidently answer. GODFATHER II.— Stephen King (@StephenKing) September 12, 2018
Писатель также отметил, что потратил на это размышление всю ночь, хотя лучше бы этого не делал.