Пользователи Google Maps высмеяли пляжных любовников в очень неудобной позе
15 сентября 2018, 17:00
Карты Google довольно часто становятся объектом внимания пользователей Сети. Одни находят на них пропавшие самолеты, другие — что-то мистическое и жуткое, пишет Life.
На этот раз в поле зрения любителей разглядывать панорамы Google Maps попала целующаяся парочка.
Молодые люди сидят на пляже в очень странной позе. Да, это оптическое искажение, вызванное недоработками в ПО поисковика, но разве это может остановить пользователей? Молодые люди, попавшие в объектив камеры Google, превратились в единое целое. Нога парня вообще оказалась в стороне, а тело у любовников — одно на двоих.