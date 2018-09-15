Пользователи Google Maps высмеяли пляжных любовников в очень неудобной позе

Молодые люди сидят на пляже в очень странной позе. Да, это оптическое искажение, вызванное недоработками в ПО поисковика, но разве это может остановить пользователей? Молодые люди, попавшие в объектив камеры Google, превратились в единое целое. Нога парня вообще оказалась в стороне, а тело у любовников — одно на двоих.