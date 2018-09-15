Сб, 15.09.2018
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  • Пользователи Google Maps высмеяли пляжных любовников в очень неудобной позе

Пользователи Google Maps высмеяли пляжных любовников в очень неудобной позе

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ФОТО: google map

Карты Google довольно часто становятся объектом внимания пользователей Сети. Одни находят на них пропавшие самолеты, другие — что-то мистическое и жуткое, пишет Life.

На этот раз в поле зрения любителей разглядывать панорамы Google Maps попала целующаяся парочка.

Молодые люди сидят на пляже в очень странной позе. Да, это оптическое искажение, вызванное недоработками в ПО поисковика, но разве это может остановить пользователей? Молодые люди, попавшие в объектив камеры Google, превратились в единое целое. Нога парня вообще оказалась в стороне, а тело у любовников — одно на двоих.

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