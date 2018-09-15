Рэпер Хаски «повесился» в центре Москвы

Вечером в четверг, 13 сентября, прохожие заметили тело, свисающее с балкона верхнего этажа московского отеля Ritz Carlton. Фотографии очевидцев быстро разлетелись по Сети, и многие узнали в повешенном рэпера Хаски.
Комментаторы обратили внимание, что свисающий с балкона был одет в точно такой же костюм, в котором Хаски ранее давал интервью в этом отеле.
Позже стало известно, что это был действитель Хаски — рэпер провисел на альпинистском снаряжении несколько минут, после чего забрался обратно в номер, сообщает Rap.ru.
По факту произошедшего Хаски и его друг были задержаны. В отделении рэпер пояснил, что это был розыгрыш. После того, как молодые люди написали заявления, объяснив свои действия «творческим самовыражением», Хаски и его «сообщник» были отпущены.
Добавим, ранее Хаски выложил в сеть видео, на котором он удаляет с компьютера свой новый альбом «Евангелие от собаки». Многие решили, что это своеобразный пиар и альбом скоро выйдет.