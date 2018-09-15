Рэпер Хаски «повесился» в центре Москвы

Комментаторы обратили внимание, что свисающий с балкона был одет в точно такой же костюм, в котором Хаски ранее давал интервью в этом отеле.

Позже стало известно, что это был действитель Хаски — рэпер провисел на альпинистском снаряжении несколько минут, после чего забрался обратно в номер, сообщает Rap.ru.

По факту произошедшего Хаски и его друг были задержаны. В отделении рэпер пояснил, что это был розыгрыш. После того, как молодые люди написали заявления, объяснив свои действия «творческим самовыражением», Хаски и его «сообщник» были отпущены.