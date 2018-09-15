Девушка лишилась пальцев на ноге из-за неудачного «рыбьего педикюра» на курорте

29-летняя Виктория Кертойс решила сделать популярную спа-процедуру под названием «рыбий педикюр» во время отдыха в Тайланде. Как сообщает The Sun, за четыре года до этого австралийке уже ампутировали один палец. Виктория наступила на стекло, после чего наступило заражение.

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Однако в 2010 году она все же решилась на процедуру, во время которой мелкие рыбки обкусывают омертвевшую кожу на ногах. В результате девушка лишилась всех пальцев на правой ноге из-за инфекции. Инцидент произошел в 2010 году. Как оказалось, причиной заражения стала грязная вода в аквариуме. Вернувшись в Австралию, девушка почувствовала недомогание. После обследования врачи поставили ей диагноз — остеомиелит.