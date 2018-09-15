Девушка лишилась пальцев на ноге из-за неудачного «рыбьего педикюра» на курорте

После посещения экзотической спа-процедуры под названием «рыбий педикюр» в Таиланде жительница Австралии лишилась всех пальцев на правой ноге.
29-летняя Виктория Кертойс решила сделать популярную спа-процедуру под названием «рыбий педикюр» во время отдыха в Тайланде. Как сообщает The Sun, за четыре года до этого австралийке уже ампутировали один палец. Виктория наступила на стекло, после чего наступило заражение.
Однако в 2010 году она все же решилась на процедуру, во время которой мелкие рыбки обкусывают омертвевшую кожу на ногах. В результате девушка лишилась всех пальцев на правой ноге из-за инфекции. Инцидент произошел в 2010 году. Как оказалось, причиной заражения стала грязная вода в аквариуме. Вернувшись в Австралию, девушка почувствовала недомогание. После обследования врачи поставили ей диагноз — остеомиелит.
Через два года после заражения Виктории пришлось ампутировать большой палец правой ноги. Несмотря на это симптомы инфекции возвращались, и в течение следующих пяти лет ей удалили остальные пальцы. После последней ампутации девушка завела страницу в Инстаграме, где опубликовала фото своей ноги. Таким образом она решила предупредить других людей об опасности подобной процедуры.