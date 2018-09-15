Сб, 15.09.2018
Эксклюзив! Красавица Ирина Безрукова эту ночь в Талллине запомнит надолго СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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На все сто! Смотрите, как в Таллинне гуляет ТТУ Галерея

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17 сентября Таллиннский Технический университет отмечает юбилейную дату — столетие, а 14 сентября в Таллинне прошло празднование дня рождения. 

Масштабные гуляния TTÜ100 закончились безудержной дискотекой, которая гремела в ночь с пятницы на субботу в столице до трех часов ночи. Грандиозная вечеринка проходила на территории 10 000 квадратных метров – одновременно в актовом зале, доме студентов, в фойе, аудиториях и на улице с разнообразием оригинальных закусок и напитков. Для студентов, преподавателей и гостей университета выступили Анне Вески, Terminaator и другие эстонские исполнители. Смотрите галерею!

Стоит отметить, что и 17 сентября, непосредственно в день рождения ТТУ, состоятся торжественные мероприятия — будет представлена тематическая почтовая марка, откроется бюст академика Энделя Липпмаа, а вечером состоится большой прием и концерт в концертном зале Alexela.

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