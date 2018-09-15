На все сто! Смотрите, как в Таллинне гуляет ТТУ

Масштабные гуляния TTÜ100 закончились безудержной дискотекой, которая гремела в ночь с пятницы на субботу в столице до трех часов ночи. Грандиозная вечеринка проходила на территории 10 000 квадратных метров – одновременно в актовом зале, доме студентов, в фойе, аудиториях и на улице с разнообразием оригинальных закусок и напитков. Для студентов, преподавателей и гостей университета выступили Анне Вески, Terminaator и другие эстонские исполнители. Смотрите галерею!