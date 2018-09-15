Экстрасенс на камеру связался с духом Кобзона через девять дней после его смерти

На YouTube-канале «Студия гипноза» появилось видео, на котором запечатлено, как российский экстрасенс связывается с ушедшим из жизни Иосифом Кобзоном с помощью его ассистентки.

«Контакт» певца с экстрасенсом состоялся через девять дней после ухода из жизни Народного артиста, передает TopNews.

Оказалось, что на третий день после окончания жизни на Земле Иосиф Кобзон встретил свою подругу – Зинаиду Петровну, которая, по его словам, прикоснулась ко лбу певца и включила таким образом «сознание души», благодаря чему он наконец-то смог «во всем разобраться».

Также «контактер» узнал о чувствах Кобзона во внеземном мире.

«Превосходно себя чувствую! Я на своем месте, я вернулся домой. Здесь постоянно слышны звуки, похожие на звон маленьких звоночков. Сейчас у меня нет никаких проблем, в том числе, со здоровьем. Стою на полянке и жду божьего суда», - цитирует ассистентка Кобзона под гипнозом.

В конце певец заявил, что при жизни был верующим человеком, а после ухода из жизни он еще больше утвердился в выбранном духовном пути.