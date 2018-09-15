Фото: легендарная «Алиса» уже в Таллинне

Организатор таллиннского концерта Юрий «Юрбан» Новиков встретил гостей из России, в то время как в клубе Rock Cafe полным ходом идет подготовка к сегодняшнему концерту.

ФОТО: Фото организатора

Напомним важную информацию для тех, кто сегодня вечером идет на концерт группы «Алиса»:

В 20.00 - открываются двери клуба ROCK CAFE.

Группа «Алиса» выйдет на сцену в районе 22.00, но, по словам организаторов, не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.