Фото: легендарная «Алиса» уже в Таллинне

Уже сегодня, 15-го сентября, в столичном клубе ROCK CAFE состоится концерт рок-группы «Алиса». Участники коллектива вместе со своим лидером Константином Кинчевым прибыли в Таллинн накануне вечером из Санкт-Петербурга.
Организатор таллиннского концерта Юрий «Юрбан» Новиков встретил гостей из России, в то время как в клубе Rock Cafe полным ходом идет подготовка к сегодняшнему концерту.
Напомним важную информацию для тех, кто сегодня вечером идет на концерт группы «Алиса»:
В 20.00 - открываются двери клуба ROCK CAFE.
Группа «Алиса» выйдет на сцену в районе 22.00, но, по словам организаторов, не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.
Обращаем внимание, что для обладателей билетов категорий VIP и VIP Special предусмотрен отдельный вход в клуб, который обозначен маркой VIP.