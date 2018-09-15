Сб, 15.09.2018
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  • Фото: легендарная «Алиса» уже в Таллинне

Фото: легендарная «Алиса» уже в Таллинне Информация для тех, кто идет на концерт!

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Константин Кинчев с организатором таллиннского концерта

ФОТО: Фото организатора

Уже сегодня, 15-го сентября, в столичном клубе ROCK CAFE состоится концерт рок-группы «Алиса». Участники коллектива вместе со своим лидером Константином Кинчевым прибыли в Таллинн накануне вечером из Санкт-Петербурга.

Организатор таллиннского концерта Юрий «Юрбан» Новиков встретил гостей из России, в то время как в клубе Rock Cafe полным ходом идет подготовка к сегодняшнему концерту.

ФОТО: Фото организатора

Напомним важную информацию для тех, кто сегодня вечером идет на концерт группы «Алиса»:

В 20.00 - открываются двери клуба ROCK CAFE.

Группа «Алиса» выйдет на сцену в районе 22.00, но, по словам организаторов, не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.

Обращаем внимание, что для обладателей билетов категорий VIP и VIP Special предусмотрен отдельный вход в клуб, который обозначен маркой VIP. 

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