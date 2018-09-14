Беременная Бледанс показала идеально плоский живот

"Так небеременная Эвелина, что это было? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "так время то прошло совсем ничего откуда там еще будет живот то, может и беременная", "Разве можно так летать, бегать ездить везде, по-мне так это была реклама, актриса сыграла процедуру ЭКО", "ну посмотрим попозже что это было , некоторые всю беременность носятся и ничего", "Телевизионное шоу!Какая нормальная женщина будет проходить такую процедуру перед телекамерами?Малахову нужна грязная передача,вот он и подбрасывает наивным и доверчивым зрителям сказки!", "А как же беременность?", "Ну если и сыграла то что? О чем вы тогда говорить будете, если вас не будут разводить как лохов? Молодец Эвелина! Восхищаюсь", – рассуждали интернет–обыватели.