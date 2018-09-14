Пт, 14.09.2018
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Звезду шоу «Пацанки» зверски избили во время съемок

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ФОТО: Instagram

На телеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу "Пацанки". Произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку, пишет Дни.ру.

Девушки принялись за спиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии и попыталась разобраться. При этом одна из участниц шоу "Пацанки" заявила, что им плевать на Милас, и нецензурно выругалась в ее адрес.

Ксения не сдержалась и ударила грубиянку кулаком по лицу. Дебоширок начали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая принялась душить Милас. Растащить девушек удалось только охране.

После избиения Милас пошла к директору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошу Вас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Преподаватель Татьяна Полякова поспешила успокоить девушку, объяснив, что нужно остаться. "Ты одна против стаи. Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовала Полякова.

Милас прислушалась к наставнице. Она попыталась помириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт. 

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